Власти Якутии поручили ускорить строительство квартала «Воинская часть»

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии поручили ускорить строительство нового квартала в Якутске. Он называется «Воинская часть», и чиновники обязали застройщика сдать первые пять домов до конца первого квартала этого года.

Часть нового квартала предназначена для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. К домам уже подключили тепло – сейчас там завершаются отделочные работы. Во всех квартирах будет сделан базовый ремонт.

Всего до 2027 года в «Воинской части» планируется построить 30 многоквартирных домов и 36 сблокированных домов. По расчетам проектировщиков, в районе будут проживать около 11 тысяч человек. Для приобретения жилья в новом микрорайоне якутянам будут доступны льготные кредиты по «Дальневосточной ипотеке», «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке».

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