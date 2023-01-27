Жителя Оймяконского района Якутии приговорили к пяти годам за смертельное ДТП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Оймяконского района осужден на пять лет лишения свободы за совершение дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и без прав, сел за руль автомобиля. Он проигнорировал дорожные знаки и двигался со скоростью, не обеспечивающей контроль за движением машины. В результате наехал на пешехода.

Потерпевший скончался от полученных травм в больнице.

На водителя завели уголовное дело по п. «а», «в» ч.4 ст. 264 УК РФ. Он получил пять лет в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

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