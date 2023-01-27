В этом году состоится Якутский международный кинофестиваль

Фото: Минкульт Якутии

После трехлетнего перерыва кинематографистов России и зарубежья вновь соберет Якутский международный кинофестиваль.

На российском сайте «Мир фестивалей» указано, что это кинособытие состоится в марте 2023 года. Но в Минкульте республики уточнили «КП – Якутии», что это неверные даты. С 18 по 22 марта VI Якутский кинофестиваль должен был пройти в 2020 году, но тогда он стал первым крупным мероприятием, которое отменили из-за ограничений по COVID-19.

Тогда на фестиваль поступило более 900 заявок из 40 стран. Просмотр конкурсных картин пришлось перевести в онлайн-формат.

– Три года у нас не проводился Якутский международный кинофестиваль. Собираемся собрать силы, ресурсы, возможных участников, чтобы продолжить эту хорошую традицию. В этом году мы постараемся провести в новом формате наш фестиваль кино, – сообщил министр культуры Юрий Куприянов корреспонденту ТАСС.

В этом году сроки проведения пока еще не определены, но, вероятнее всего, состоится осенью.

Справка «КП»:

Первый Якутский международный кинофестиваль был проведен в 2013 году при поддержке Министерства культуры России и Союза кинематографистов России. В центре внимания фестиваля – тема национальной культуры в современном мире, сложный путь идентификации человека и интеграции традиций в глобальный контекст.

Программа кинофестиваля включает в себя основной конкурс, конкурс документального кино, внеконкурсные и специальные показы, образовательные и деловые программы. Главным призом ЯМКФ являются снежные очки.

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