В Якутии вырастет объем завоза продуктов питания в арктические районы

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В этом году в Якутии увеличится число так называемых «зеленых» рейсов, которые доставляют продовольствие в труднодоступные районы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Организацию завоза социально значимых товаров в отдаленные районы рассмотрели на совещании у председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко. МинАрктики и Якутоптторг представили маршруты, на которые выделены дополнительные субсидии на транспортные расходы в 2023 году.

Планируется, что объем завоза продовольствия составит свыше 11 800 тонн. Из них в зимний период – порядка 7 200 тонн, в навигационный период — 4 180 тонн и авиационным транспортом – 460 тонн.

Для сравнения: в 2022 году выполнено 155 таких авиарейсов, а общий объём социально значимых продуктов всеми видами транспорта был свыше 10 500 тонн.

Ассортимент продовольственных товаров для Арктики также вырос. Этого удалось добиться благодаря открытию торгово-логистических центров, которые позволяют хранить завозимые продукты и экономить транспортные расходы.

В 2023 году появится еще 4 торгово-логистических центра в Булунском, Верхоянском, Жиганском и Среднеколымском районах, жители которых смогут приобрести там овощи, фрукты и другие продукты по доступным ценам.

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