В детской школе в Якутии откроют виртуальный концертный зал

Фото: правительство Якутии

В Якутии откроют виртуальный концертный зал при школе искусств. Он появится в учреждении в Олекминске – ранее олекминская школа искусств победила в конкурсном отборе Минкультуры РФ.

Всего на обустройство школы будет направлен миллион рублей. На эти деньги для виртуального зала закупят экран, проектор, сервер онлайн-трансляций и акустическую систему.

Правительство Якутии сегодня в целом утвердило методику распределения межбюджетных трансфертов в районы на обустройство таких залов. Пока в этом году планируется открыть только один виртуальный зал.

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