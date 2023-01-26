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НовостиОбщество26 января 2023 9:42

В детской школе в Якутии откроют виртуальный концертный зал

На закупку оборудования выделили миллион рублей
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Якутии

Фото: правительство Якутии

В Якутии откроют виртуальный концертный зал при школе искусств. Он появится в учреждении в Олекминске – ранее олекминская школа искусств победила в конкурсном отборе Минкультуры РФ.

Всего на обустройство школы будет направлен миллион рублей. На эти деньги для виртуального зала закупят экран, проектор, сервер онлайн-трансляций и акустическую систему.

Правительство Якутии сегодня в целом утвердило методику распределения межбюджетных трансфертов в районы на обустройство таких залов. Пока в этом году планируется открыть только один виртуальный зал.

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