Якутский стартап для диагностики инсультов высоко оценили врачи Пироговского медцентра в Москве

Фото: pirogov-center.ru

В Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова в Москве опробовали стартап якутской компании «Сайберия». Свой вердикт по эффективности программного обеспечения медики опубликовали на сайте медучреждения.

Резидент Технопарка «Якутия» ООО «Сайберия» разработал диагностический модуль Sciberia Head способный выявлять острые нарушения мозгового кровообращения на снимках компьютерной томографии. Главная цель проекта – сократить время и ресурсы рентгенологов с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.

Стартаперы передали свой продукт одному из ведущих медцентров России. Пироговский медцентр испытывал разработку в клинической практике в течение 5 месяцев. Врачи рентгеновского отделения отметили, что разработка якутской командой действительно позволяет оперативно вычислять объем внутримозгового кровоизлияния.

Проект Sciberia Head показало хорошие диагностические метрики на точность, чувствительность и специфичность. Минимальное время вычисления объема гематомы — всего 90 секунд, медианная точность системы по определению объема внутримозгового кровоизлияния — 89%.

– Использование нового программного обеспечения позволит снизить нагрузку на врача-рентгенолога за счет сокращения количества выполняемых опций благодаря автоматизации процесса. Может применяться в клинической практике только после получения соответствующего разрешения, – отмечается на сайте медцентра.

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