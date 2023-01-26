Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 27 января

Фото: t.me/Aital_Yak0vlev

К вечеру пятницы в Якутске ожидается небольшой снег.

– Ночью преимущественно без осадков, к концу дня небольшой снег, туман, ветер ночью слабый, днем западный 1-4 м/с. Ночью -46-48°, днем -40-42°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 26 января в столице Якутии метеорологи зарегистрировали 44-градусный мороз.

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