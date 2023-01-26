В селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутии при пожаре погибли три человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

26 января в селе Майя Мегино-Кангаласского района произошел пожар в частном жилом доме по улице Энергетиков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через 4 минуты после вызова на место происшествия прибыли пожарные, на момент их прибытия наблюдалось густое задымление. Тушение осложняется низкой температурой воздуха и обрушением кровли.

На месте пожара обнаружены фрагменты тел трех человек, предположительно, мужчины, женщины и ребенка. Их личности устанавливаются.

Предварительная площадь пожара составила 42 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники Республиканской пожарной охраны.

Прокуратура Мегино-Кангаласского района организовала проверку по факту пожара. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности и другим вопросам.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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