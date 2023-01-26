В Олекминске произошел пожар в спортивном комплексе «Чароит»

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Вечером 25 января в городе Олекминске произошел пожар в спортивном комплексе «Чароит», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

В результате пожара огнем повреждена сауна на первом этаже на площади 20 кв.м. и стены между 1-м и 2-м этажами на площади 25 кв.м. Общая площадь пожара составила 45 кв.м.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии РФ по Якутии, в тушении пожара активное участие принял сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии по Олекминскому району Кирилл М., который находился на тренировке в зале спортивного комплекса. Он заметил, что из душевой кабины идет дым и сразу предпринял меры к эвакуации посетителей и персонала спорткомплекса, затем, взяв огнетушитель, побежал к очагу задымления.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии РФ по Якутии

Благодаря оперативным действиям пожарных спасено здание. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

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