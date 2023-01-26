Житель Кобяйского района проник в квартиру дочери свой сожительницы и украл мясо жеребятины

Фото: admmuji.ru

40-летний житель Кобяйского района осужден за кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Мужчина незаметно выкрал из сумки свой сожительницы ключи от квартиры ее дочери. Зная, что девушка находится в отпуске за пределами Якутии, он решил проникнуть в ее жилище. Около 5 часов утра он открыл дверь и похитил жеребятину.

Мясо, «добытое» незаконным путем, он собирался продать, чтобы купить спиртное. Но возле магазина любителя легкой наживы остановил участковый.

Действия мужчины суд расценил как опасный рецидив, признал его виновным по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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