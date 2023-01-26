Вахтовик из Республики Коми осужден за убийство в Якутии

Фото: otdeln.ru

В августе 2022 года житель Республики Коми приехал на вахту в Оймяконский район Якутии. За причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть, он предстал перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В поселке Усть-Нера он пришел в гости в знакомому. Во время застолья он поссорился с хозяином квартиры и нанес ему не менее 6 ударов по голове пустой бутылкой. Мужчина скончался на месте.

Расследование по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть) вел Восточно-Якутский межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике.

Прокуратура Оймяконского района поддержала государственное обвинение по этому уголовному делу. Суд с назначил обвиняемому 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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