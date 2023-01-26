Кража века. В баре Якутска пьяный посетитель украл статуэтку собачки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычная кража произошла в одном из баров Якутска, сообщает МВД по Якутии.

Владелец бара обратился с заявлением, что украдена статуэтка в виде надувной собачки стоимостью 3400 рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли 33-летнего мужчину. Оказалось, что он отдыхал в данном баре в компании знакомых. К концу вечера он, будучи нетрезвым, похитил статуэтку, стоящую рядом с их столиком, и покинул заведение.

В сообщении не указывается, зачем ему понадобилась статуэтка, но теперь на мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «кража». Ему грозит срок до двух лет.

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