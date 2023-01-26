Мошенники рассылают якутянам фейковые письма от МФЦ «Мои документы»

Фото: Валерий Николаев / 2ГИС

На электронную почту жителям Якутии стали приходить письма под логотипом Многофункционального центра «Мои документы», в которых предлагается переходить по кликабельным ссылкам. Якутский офис центра предупреждает, что такого рода рассылку делают аферисты.

Новый вид мошенничества маскируется под уведомления, в которые легко поверить. Пользователю предлагается нажать на кликабельную кнопку, чтобы пройти по ссылке. В центре «Мои документы» призывают якутян быть бдительными,

Фото: МФЦ "Мои документы" в Якутии

– МФЦ и другие ведомства не рассылают через электронную почту письма с просьбой проходить по ссылкам, никогда не звонят, чтобы предложить помощь в установке нового приложения, перевода денег на безопасные счета и др. При обнаружении письма просим проигнорировать его и удалить, – сообщается в своем телеграм-канале «Мои документы».

Опасность такого рода писем в том, что вы можете наткнуться на фишинговые ссылки, которые переведут вас к мошенникам. За такого рода ссылкой могут скрываться интернет-ресурсы, которые являются копией сайтов известных организаций, банков, магазинов, социальной сети и т. д. Если на таком сайте ввести свои данные, к примеру, логин и пароль, то так аферисты получат доступ к вашим аккаунтам.

Об этом и других направлениях работы центра «Мои Документы» можно спросить сегодня, 26 января, напрямую у руководителя Таисии Батуевой, которая проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации главы и правительства республики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 17.00.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.