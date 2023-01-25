В Якутске нашли мужчину, который пропал по пути с работы

В Якутске родственники ищут пропавшего Константина Дьячкова. Мужчина исчез вчера днем, когда уехал на работу – уже больше суток от него нет вестей. Близкие Константина уже обратились в полицию и начали самостоятельные поиски.

Как рассказала «КП-Якутия» супруга пропавшего якутянина, вчера в обед он поехал на работу. Константин выехал из своего дома на Ярославского, 30 на белой «Хонде Фит» с госномером Е133ВК. Около часа дня он позвонил жене, а в 16 часов в последний раз появился онлайн в мессенджере.

В полиции уже сверились с уличными камерами. «Хонду» Дьячкова последний раз заметили вечером – в 20:40 она проехала перекресток Богдана Чижика и Кальвица. Обладающих какой-то информацией о местонахождении Константина просят звонить по телефонам +79681627244 и +79142894798.

Обновлено: вскоре после публикации стало известно, что Константин Дьячков был найден.

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