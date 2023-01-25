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НовостиОбщество25 января 2023 10:22

В Якутске откроют новый мусорный полигон для ТКО

Первый этап работ закончат уже в этом году
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Якутска

Фото: мэрия Якутска

В Якутске появится новый полигон твердых коммунальных отходов. Его планируют ввести в эксплуатацию совместно с новой мусороперегрузочной станцией.

Работы над полигоном уже начались, первый этап строительства планируется закончить в этом году. В этом же году начнется строительство станции.

Власти полагают, что после возведения полигона Якутск сможет перерабатывать 50% всех ТКО, которые генерирует республика в целом.

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