Якутских врачей хотят командировать в Хабаровск и Владивосток для помощи мобилизованным

Фото: правительство Якутии

Врачей из Якутии планируют направить в военные госпитали Владивостока и Хабаровска. Там проходят лечение якутские военнослужащие, получившие ранения на СВО. Они обращаются с различными просьбами и вопросами к властям республики.

«С учетом этих обращений прорабатывается вопрос командирования бригады психологов и врачей из Якутии в города Хабаровск и Владивосток для оказания консультативной помощи военнослужащим из Якутии, проходящих лечение в госпиталях», – пояснил Постпред Якутии по ДФО Ким Борисов.

Борисов также отметил, что активисты движения «Саха-волонтер» недавно посетили вместе с сотрудниками постпредства раненых в госпиталях Приморского края. Якутия, по его словам, наладила тесные контакты с руководством больниц по всему Дальнему Востоку.

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