В Мирнинском районе Якутии работник подземного рудника получил множественные переломы

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

По факту травмирования работника подземного рудника в Мирнинском районе проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

46-летний машинист подземного самосвала рудника «Интернациональный» 20 января этого года заступил на смену. Он покинул заведенный самосвал, чтобы осмотреть границы предстоящих работ в подземном руднике. Вдруг самосвал самопроизвольно пришел в движение, и из-за этого водитель получил множественные переломы.

Сейчас мужчина находится в больнице. На место происшествия выехал следователь, который провел осмотр, опросы и другие проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

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