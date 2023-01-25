Прогноз погоды в Якутске на четверг, 26 января

Фото: t.me/Aital_Yak0vlev

Днем 26 января в столице республики ожидается минус 45-47 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, туман, ветер переменный 1-3 м/с. Ночью -49-51°, днем -45,-47°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 46 градусов, штиль.

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