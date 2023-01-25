В Якутии разрабатывают программу для социализации и адаптации детей военнослужащих

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Власти Якутии запустят программу по социализации и адаптации детей военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции, сообщила ЯСИА вице-премьер республики Ольга Балабкина

Она пояснила необходимость этой программы тем, что несовершеннолетние подвержены влиянию негатива из социальных сетей. Предполагается, что социализация и адаптация с участием психолога будет проходить 21 день в сопровождении членов семьи.

Детская программа заработает с 20 февраля. Прием заявлений на участие через органы социальной защиты начнется с 1 февраля.

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