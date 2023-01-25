В Якутии представили второй том книги Вацлава Серошевского «Якуты»

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Якутия приобрела неизданную рукопись II тома «Якуты» этнографа-сибироведа Вацлава Серошевского у Русского географического общеста. Ныне книга увидела свет, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Этнограф-сибировед, писатель и публицист Вацлав Серошевский еще в XIX веке исследовал происхождение, особенности и быт якутов 1880-1890-х годов.

Первый том «Якуты» был издан в 1896 году в Петербурге Русским географическим обществом (РГО). Еще в рукописи труд был удостоен Малой золотой медали РГО. В 1901 году Вацлав Серошевский закончил и подготовил к изданию второй том. Неизданная рукопись хранилась в научном архиве РГО в Санкт-Петербурге.

Но научная общественность государства и Якутии не теряла интерес к изданию 2 тома, рукопись была приобретена республикой и текст рукописи был передан Национальному архиву.

«Руководство республики, первый президент Михаил Ефимович Николаев приложили максимум усилий для того, чтобы подготовить его ко 2 изданию. Только сейчас благодаря усердному труду работников науки, национального архива, университета, других сфер, мы на руках держим второй том уникального труда. Несомненно, что интерес к изданию будет чрезвычайно высокий. И как писал сам Серошевский, данная работа может служить в последующем основой для новых научных открытий. Уверен, данная работа приведет к таким результатам», — сказал зампред правительства республики Сергей Местников.

Составитель второго тома — кандидат филологических наук Агафья Захарова. В подготовке книги также принял участие главный археограф Национального архива Александр Калашников.

Во втором томе приводятся материалы о местных русских, коренных северных народах. Также включены фольклорные и этнографические тексты на якутском языке.

Первый том труда «Якуты» несколько раз перепечатывался многотысячными тиражами, переведен на многие языки мира. Проект «Издание II тома «Якуты» В.Л. Серошевского» (Материалы, варианты. Заметки, сказки, оставшиеся от I тома)» реализован на средства гранта Русского географического общества при софинансировании издательско-информационно-технологического центра «Алаас» и Академии духовности Якутии.

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