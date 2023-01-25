В Якутии откроется заказник для сохранения редкого подвида снежного барана

Фото: animalzoom.ru

В 2023 году в Якутии появится новый заказник. Особо охраняемая природная территория призвана спасти редкий подвид снежного барана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

Ресурсный резерват расположится на 750 тысячах га на территории Хараулахского хребта в Булунском районе. В честь местных гор назван редкий подвид снежного барана, считающегося одним из древнейших видов животных в Якутии. В наши дни этот эндемик горных систем Восточной Сибири и севера Дальнего Востока очень уязвим, поэтому относится к приоритетным видам для сохранения биологического разнообразия России.

Кроме этих копытных, здесь растут 10 редких видов растений и водятся 8 видов птиц, занесенных в Красные книги России и Якутии.

В ведомстве отметили, что создание Хараулахского заказника завершится к концу этого года. На его территории будут запрещены виды деятельности, наносящие вред природе. Исключения составят охота, собирательство дикоросов и оленеводство, которыми занимаются представители коренных малочисленных народов Севера.

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