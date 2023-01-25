В Якутии пьяную леди без прав за рулем оштрафовали на 200 тысяч рублей и конфисковали у нее Toyota RAV4

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Мирного признана виновной в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенной водительских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Прав она была лишена как раз за пьяное вождение. Но в ноябре 2022 года 43-летняя женщина, не сделав для себя выводов, вновь села нетрезвой за руль.

На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Суд приговорил ее к штрафу в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года. У осужденной в доход государства также конфискован автомобиль Toyota RAV4.

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