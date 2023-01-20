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НовостиПроисшествия20 января 2023 11:33

В Якутии у пассажирского самолета при вылете сломалась система шасси

Экипаж принял решение возвращаться назад
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Wikimedia

Фото: Wikimedia

В Якутии пассажирский самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за поломки шасси. ЧП произошло накануне вечером в аэропорту Якутска – оттуда вылетал в Хабаровск «Суперджет» с пассажирами.

После взлета экипаж заметил оповещение о том, что одна из створок шасси не закрылась. Произошла некая системная ошибка, из-за чего экипаж решил возвращаться домой.

Посадка прошла благополучно – на тот момент самолет успел удалиться от Якутска только на полсотни километров. В самом аэропорту также не объявляли тревогу. Самолет принадлежит авиакомпании «Якутия».

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