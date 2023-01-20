Якутские врачи спасли ребенка с 75% ожогов тела

Фото: РБ №2

В Якутске врачи спасли ребенка, находившегося в тяжелейшем состоянии с 75% ожогов тела. Зачастую даже 40-50% ожогов считаются летальными, поэтому медикам пришлось буквально совершить чудо. Ребенок провел в реанимации почти полтора месяца, и наконец, в декабре его успешно выписали.

12-летний мальчик поступил в Республиканскую больницу № 2. Врачи круглосуточно боролись за его жизнь – в первые дни ему ежедневно делали по пять литров капельниц, а перевязки и прочие процедуры из-за тяжести травм приходилось проводить под наркозом.

«Тяжесть состояния пациента была обусловлена глубиной и площадью термической травмы, наличием ожога дыхательных путей, детским возрастом. Но общими усилиями медиков разных специальностей мы смогли спасти жизнь ребенку», – рассказала врач-реаниматолог Анастасия Адамова.

Врачи отметили, что все травмы ребенка были открытыми и глубокими. Однако благодаря современным технологиям и работе специалистов разного профиля, казалось бы безнадежного пациента удалось вытащить с того света.

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