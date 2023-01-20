В Якутске на время эстафеты огня «Детей Азии» перекроют часть улиц

Фото: мэрия Якутска

В Якутске 22 января пройдет эстафета огня II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». В связи с тем, что факел пронесут по городским улицам, часть дорог будет перекрыта, а движение автобусов – ограничено. Впрочем, перекрытия будут действовать недолго – с 11:30 до 13 часов.

Перекрыты будут участки:

– Улица Аржакова на участке перекрестка с улицей Чернышевского до улицы Кирова;

– Улица Кирова на участке от улицы Аржакова до перекрестка с улицей Лермонтова;

– Улица Ярославского на участке от перекрестка с улицей Октябрьская до перекрестка с улицей Аммосова;

– Проспект Ленина на участке от перекрестка с улицей Октябрьская до перекрестка с улицей Аммосова;

– Улица Орджоникидзе на участке от перекрестка с улицей Октябрьская до перекрестка с улицей Аммосова;

– Улица Пояркова на участке от перекрестка с улицей Октябрьская до перекрестка с улицей Пушкина;

– Улица Горького на участке от перекрестка с улицей Октябрьская до перекрестка с улицей Пушкина;

– Улица Лермонтова на участке от ул. Октябрьская до ул. Короленко.

«Дополнительно сообщаем, что перекрытие будет только на момент пересечения участниками эстафеты данных улиц, порядка 5-10 минут. Маршрутные автобусы №3, №6, №16 и №19 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда», – добавили в мэрии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.