Прогноз погоды в Якутске на 21 января

Фото: KP.RU

В ближайшие сутки на территории Якутии все еще сохранятся аномальные морозы. До 22 января среднесуточная температура воздуха продолжит держаться на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

– В Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер западный 1-3 м/с. Ночью -48-50, в окрестностях -51-53°, днем -45-47°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Не только в столице региона ожидаются 50-градусные морозы. 21 января в Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Томпонском, Алданском, Ленском, Олекминском районах будет температура воздуха будет -52-57°.

На большей части республики погода без осадков, на северо-востоке, местами на юго-западе небольшой снег, в центральных районах в населенных пунктах туманы.

В свою очередь на юго-западе, северо-западе -40,-45°, на Колыме -30,-35°, днем -45,-50°, на юго-западе -40,-45°, на северо-западе, Колыме -28,-33°.

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