В 2023 году в в Якутию прибудет скоростное судно на подводных крыльях «Метеор-120Р»

Фото ссайта АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеев

В августе якутский флот пополнится пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор-120Р». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев.

Сейчас над строительством судна продолжают работать в конструкторском бюро им. Р.Е. Алексеева в городе Чкаловск Нижегородской области. «Метеор-120Р» рассчитан на 120 пассажиров, способное плавать 8 часов. Его крейсерская скорость составляет до 75 км/ч, дальность хода порядка 600-700 километров.

Отмечается, что двигатель судна малошумный и экологичный. На «Метеор-120Р» внедрена система управления с элементами искусственного интеллекта.

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