Лучшим педагогам и наставникам Якутии вручат премию главы республики

Фото: АГиП Якутии

В День учителя лучшим педагогам и наставникам в Якутии вручат премию главы республики в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ее получат 36 учителей. Выбирать их будут жители муниципальных районов и городских округов.

Премия учреждена Айсеном Николаевым к Году педагога и наставника, объявленному в стране президентом России Владимиром Путиным.

Всего за 2023 год в республике планируется проведение более 60 мероприятий, направленных на повышение престижа профессии учителя.

В рамках федеральной программы «Земский учитель» утверждены 22 квоты. Прием документов начат с 10 января, завершится к 15 апреля. В настоящее время в портале проекта зарегистрированы 22 заявки. Будут продолжены реализация проекта «Учитель Арктики», мероприятие по обеспечению жильем педагогов школ Арктики и Севера.

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