Якутские осужденные окунулись в крещенскую купель

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

В православный праздник Крещение Господне осужденные приняли участие в крещенских купаниях, сообщает пресс-служба УФСИН России по Якутии.

В палатках были оборудованы купели, чтобы осужденные, отбывающие наказание в колониях № 1,6,7, колонии-поселении № 2 и следственном изоляторе, приняли участие в Крещенских купаниях.

Начальник УФСИН по организации работы с верующими иеромонах Макарий (Золотавин) совершил освятил воды и напомнил об основных библейских событиях. Также с праздником поздравил заместитель начальника УФСИН Владимир Игнаткин поздравил. Он пожелал осужденным переосмысления жизненных ценностей и исправления.

После предварительного медосмотра в присутствии врачей и сотрудников осужденные, присоединившись к древней традиции. В этот же день христианскую веру приняли 7 осужденных.

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