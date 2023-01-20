В Якутии ликвидирован подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В Якутии полицейские пресекли деятельность цеха по производству контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба МВД региона.

Незаконный бизнес организовали трое уроженцев Республики Азербайджан в возрасте 26 и 27 лет. Они купили гараж в поселке Беркакит Нерюнгринского района и оборудовали в нем подпольный цех, где изготавливали водку различных торговых марок.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В помещении обнаружено и изъято 3600 немаркированных бутылок с горячительными напитками и 103 канистры спирта на общую сумму свыше одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

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