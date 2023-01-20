Глава поселка Черский оштрафован за заваленные снегом дороги

Фото: прокуратура Якутии

Снежные навалы на улицах поселка Черский Нижнеколымского района затрудняли проезд автомобилей и могли привести к ДТП, сообщает прокуратура Якутии.

За бездействие при содержании автомобильной дороги главе Черского было выписано представление, а также завела дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения).

После вмешательства надзорного органа нарушения устранены. Глава поселка привлечен к административному штрафу в размере 20 тысяч рублей.

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