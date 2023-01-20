В Ленске в ДТП с «Камазом» серьезно пострадала женщина

Фото: Госавтоинспекция Якутии

Жительница Ленска за рулем «Лады Ларгус» получила сотрясение мозга и другие травмы после столкновения с «Камазом», сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

Днем 19 января по улице Объездная водитель 1992 года рождения мчалась со скоростью около 100 км/ч в густом тумане. Возле дома №16 она врезалась в прицеп грузовика. В результате аварии девушке потребовалась госпитализация в Ленскую ЦРБ с сотрясением головного мозга, переломом носа и ампутацией 3-х верхних зубов.

Фото: Госавтоинспекция Якутии

В момент ДТП она была трезва и пристегнута ремнем безопасности. По ее словам, она заметила «Камаз», только когда между ними оставалось около 5 метров, поэтому не успела остановиться.

По факту ДТП возбуждено административное расследование, проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает в условиях недостаточной видимости (тумана, загазованности) соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию!

Фото: Госавтоинспекция Якутии

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.