Жительница Якутска украла у родственников 10 тысяч рублей, чтобы опохмелиться после Нового года

Фото: regionorel.ru

В новогоднюю ночь семейная пара пригласила в гости родственницу, а на утро обнаружила пропажу 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Муж обратился в отдел полиции №1 с заявлением о краже из кошелька жены.

Как выяснилось, деньги взяла его 44-летняя родственница. На следующий день перед уходом она залезла в чужую сумку. Женщина пояснила, что взяла деньги, чтобы опохмелиться после новогоднего застолья.

Заведено уголовное дело ст.158 УК РФ «Кража». Ранее подозреваемая уже была судима по этой статье.

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