В Покровске Хангаласского района Якутии бродячая собака напала на восьмилетнего ребенка

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городе Покровске Хангаласского района Якутии восьмилетний школьник возвращался домой после учебы, когда на него напала безнадзорная собака. Инцидент произошел 2 декабря прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Собака укусила ребенка в левую голень и левое предплечье. Мальчику наложили хирургические швы.

В прокуратуре сочли, что нападение на ребенка собаки стало возможным из-за того, что администрация города не приняла должных мер по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Поэтому прокуратура района обратилась с иском в суд о взыскании с администрации в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда, причиненного нападением собаки в размере 50 000 рублей.

Иск прокурора находится на рассмотрении и контроле.

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