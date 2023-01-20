В Якутске задержан подозреваемый в краже сумки на автовокзале (ВИДЕО)

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В зале ожидания автовокзала Якутска обокрали мужчину. Общая сумма ущерба составила 47 800 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

Мужчина ждал такси, чтобы уехать в Амгинский район с сумкой подарков для близких, в которой были фен, напольные весы, сотовый телефон и т. д. К нему подошел неизвестный, познакомился и предложил выпить. Во время общения стало понятно, что в сумке ценные вещи.

Вернувшись в зал ожидания, новый знакомый предложил сесть на свободный ряд, убедив оставить сумку на другом сиденье. Затем он сказал, что ему нужно ненадолго отлучится, а сам подошел к скамье с сумкой. Убедившись, что на него не обращают внимания, похитил сумку заявителя и покинул помещение.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в отдел полиции №2. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 35-летний мужчина. Заведено уголовное дело по статье 58 УК РФ «Кража».

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