В Якутии выявлено 53 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 20 января в Якутии зарегистрировано 53 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 25 случаев, в Верхневилюйском, Мирнинском районах — по 5 случаев, в Алданском, Нерюнгринском районах — по 4 случая, в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Среднеколымском, Сунтарском районах — по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 1 284 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 726 337 тестов.

За последние сутки госпитализировано 13 человек, выздоровело 115 человек. Лечение в стационарах получают 17,0% больных, в амбулаторных условиях — 83,0%. Из 67 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 20,3%.

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