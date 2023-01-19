В Якутии будут судить уголовника, который избивал малолетнего пасынка

Фото: СК Якутии

В Якутии предстанет перед судом мужчина, которого обвиняют в истязании малолетнего пасынка. Он проживал в Мархе с его матерью и еще одним ребенком, которого та родила уже от него. Якутянин, судя по всему, просто ненавидел неродного сына, поэтому регулярно избивал мальчика.

Экзекуция началась в 2018 году, вскоре после рождения совместного ребенка пары: мужчина бил мальчика, пинал и пускал в ход подручные предметы. Ребенку на тот момент было 8 лет.

Сам мальчик боялся рассказать о зверствах матери, а та не замечала проблем вплоть до осени 2022 года – только тогда женщина увидела следы побоев и обратилась в полицию. Сотрудники ПДН посетили семейство и вскоре мужчина был задержан и арестован.

К слову, 35-летний мужчина ранее уже отсидел за убийство, так что ему может грозить максимально жесткое наказание – вплоть до 7 лет. Мальчику оказали медицинскую и психологическую помощь, а вот наказывать невнимательную мать не стали – хотя теперь органы опеки будут присматривать за семьей.

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