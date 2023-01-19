Мобилизованному из Якутии почти три месяца не платили воинское довольствие

Фото: оперштаб Якутии

Мобилизованному жителю Якутии почти три месяца не приходило его воинское довольствие. Об этом случае рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека – по словам омбудсмена Сарданы Гурьевой, солдата мобилизовали в сентябре, но вплоть до конца года он не получал ни копейки.

«Учитывая, что на иждивении военнослужащего находится малолетний ребенок, жена сидит по уходу за ребёнком, было направлено обращение к военному прокурору Якутского гарнизона. Благодаря совместной работе права гражданина восстановлены, начиная с 23 декабря начаты выплаты денежного довольствия военнослужащему, оставшаяся часть была зачислена 17 января», – сообщила Гурьева.

Она также отметила, что в Якутии рассмотрено уже более 600 обращений по вопросам частичной мобилизации. Нередко обращения связаны с назначением выплат и мерами социальной поддержки.

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