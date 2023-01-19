Якутская этно-певица Чыскыырай прокомментировала отмену концертов в Казахстане

Фото: соцсети

Якутская певица Валентина Романова, известная публике как Чыскыырай, прокомментировала отмену своих концертов в Казахстане. Мероприятия были отменены после того, как этно-певица осенью поучаствовала в концерте в поддержку ЛНР и ДНР в Якутске.

«С надеждой я прилетела в Казахстан, планировала увидеться со многими замечательными людьми, творить, обмениваться знаниями. Но вы все уже наверняка знаете, что произошло: все мои мероприятия были отменены из-за травли в соцсетях. Организаторы концертов побоялись за меня, поэтому было решено отложить выступления на потом», – написала Романова в соцсетях.

Певица добавила, что «всегда была за мир во всём мире» и против насилия. Чыскыырай выступила за творчество без политики – по ее словам, она поехала на концерт в поддержку детей из ДНР и ЛНР без задней мысли.

«Легко, ничего не зная, набрасываться на человека. Я не вижу ваших лиц, ваших глаз. Я не могу вам лично рассказать, что происходит в моей жизни, да и вы мне не поверите. И эту возможность - объяснить, в чем дело - у меня отобрали. Даже не выслушали. Столько сил у меня отнял Казахстан. Я так готовилась к этой поездке, так радовалась, что, наконец, увижу свою дочь, смогу выступить вместе с местными талантами, поделюсь своей энергией. Но случилось, что случилось», – добавила Романова.

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