В Якутии неисправный детский автобус вылетел с трассы в кювет

В Якутии детский автобус вылетел с трассы, съехал в кювет и застрял в снегу. Инцидент произошел на автодороге РАД «Нам» возле поселка Жатай. Как сообщили в ГИБДД, вызов им поступил около 13:00.

Как пояснил водитель, автобус направлялся из села Намцы в Якутск. В дороге у него отказали тормоза и автобус вылетел с трассы. Направлялся ли неисправный транспорт на заказ по перевозке детей, водитель не уточнил.

В момент аварии в салоне не было школьников, только сотрудник школы. Он вместе с водителем получил незначительные травмы – врачи на месте осмотрели мужчин. Полиция опросила водителя и педагога, и организовала административное расследование.

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