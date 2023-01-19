Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 20 января

Фото: KP.RU

Днем 20 января в Якутске температура воздуха составит до -45 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Слабый снег, туман, ветер северный 1-4 м/с. Ночью -47-49°, в окрестностях -50-52°, днем -45-47°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -45 градусов, штиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Центральной Якутии 20 января «потеплеет» до -56 градусов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.