В Хатассах спасли щенка, «попавшегося» на рыболовный крючок

Фото: Департамент ветеринарии Якутии

В пригороде Якутска природное любопытство подвело щенка по имени Аргыс. Спасать раненную лапу малыша пришлось местному ветеринару, сообщает Департамент ветеринарии Якутии.

Двухмесячный Аргыс решил исследовать гараж, в котором он живет. В одной из коробок оказались рыболовные снасти, и в лапу щенка предательски вонзился крючок

Чтобы спасти раненого питомца, его владелец обратился в ветеринарный участок села Хатассы. Ветврач Татьяна Гуляева сняла злополучный крючок под местным обезболиванием и обработала рану антибактериальным спреем.

Департамент ветеринарии Якутии предупреждает хозяев, что у собак исследовательская активность пробуждается в самом раннем возрасте, и нужно быть готовым обезопасить место обитания.

– Уже спустя 15 дней после рождения щенок проявляет желание знать, что его окружает и как пахнут все вещи вокруг него. Прогулка нужна собаке не только из-за необходимости «размяться», но также и по причине большого любопытства и стремления узнать новые запахи. Следите за своими четвероногими друзьями и храните опасные предметы в недоступном для любопытных питомцев месте, – сообщается на сайте ведомства.

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