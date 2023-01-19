В военный госпиталь в Ростове-на-Дону выедет очередная бригада якутских врачей

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Ростов-на-Дону в военный госпиталь выезжает очередная бригада врачей Якутии, передает пресс-служба главы и правительства республики.

Об этом в ходе брифинга 19 января сообщила руководитель мобильной бригады якутских медиков, главный врач Якутской городской больницы № 3 Светлана Давыдова.

«Планируем отработать в течение месяца. Это волонтерская бригада врачей, которая будет оказывать практическую помощь раненым участникам специальной военной операции. Также встречаемся с ранеными военнослужащими из нашей республики, оказываем помощь нашим землякам. В Ростове находится опорный пункт нашей республики», — сказала Светлана Давыдова.

Военный госпиталь в Ростове-на-Дону является первым военным медицинским учреждением, расположенным рядом с зоной СВО. Сюда напрямую с передовой поступают раненые бойцы, которые затем направляются в различные военные медицинские учреждения.

Одной из основных задач гражданских медиков является определение тяжести состояния раненых, чтобы после возвращения участников СВО домой обеспечить оперативное и полное медицинское сопровождение и реабилитацию на территории республики.

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