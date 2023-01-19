В Якутске при пожаре в СОНТ «Сатал» пострадал мужчина

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В Якутске вечером 18 января произошел пожар в частном доме в микрорайоне «Мечта» СОНТ «Сатал», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через 8 минут к месту вызова прибыли пожарные, на момент их прибытия строение горело открытым огнем.

В результате пожара пострадал мужчина 1980 г.р., огнем повреждены частные дом, гараж и веранда по всей площади 119 кв.м.

Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 20 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

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