В Якутии процент исполнения плана по расселению из аварийного жилья составляет более чем 40%

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Ежедневно в республике ведется работа по признанию многоквартирных жилых домов аварийными, передает ЦУР Якутии слова первого заместителя министра строительства Галины Новиковой,

Она отметила, что в республике предстоит ликвидировать более миллиона квадратных метров. На сегодня процент исполнения этого плана составляет более 40%. Показатели в 2022 году были выполнены. Более 600 тысяч квадратных метров еще дополнительно признаны аварийными.

– Оцениваем, какой объем будет в следующей программе. Действующая программа заканчивается в сентябре 2025 года, – сказала Галина Новикова.

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