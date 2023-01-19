В Якутии мошенники обманули специалиста администрации, учившую население распознавать мошенников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Мирнинского района с жалобой на мошенников, обманом похитивших 90 тысяч рублей, обратилась специалист поселковой администрации, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Женщина призналась, что ранее она доводила профилактическую информацию жителям поселка, учила распознавать аферистов. Но в итоге сама попалась на их уловки.

Как это произошло? Вечером 17 января, под конец рабочего дня, ей позвонил какой-то «сотрудник банка». Он напугал специалиста администрации сообщением, что мошенники получили доступ к ее банковскому счету и сейчас пытаются оформить кредит.

Жертва телефонных воров запаниковала и перевела деньги на продиктованный ей «безопасный счет», чтобы до них не добрались преступники.

Потом она решила позвонить в банк. Во избежание дальнейших списаний настоящий оператор заблокировала банковский счет потерпевшей. Только после этого заявительница поняла, что ее обманули.

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