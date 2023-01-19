Якутяне — добровольцы из отряда «Боотур» отправились в зону СВО

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Бойцы республиканского добровольческого отряда «Боотур» отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Ветераны боевых действий отметили, что первый состав отряда «Боотур» задал высокую планку умений и отваги на поле боя. А командир отряда «Боотур» Александр Колесов сообщил, что подготовкой добровольцев занимались ветераны боевых действий и опытные военные инструкторы.

«В центре подготовки „Боотур“ в течение двух месяцев добровольцев обучали обращению с оружием, тактической подготовке, оказанию первой медицинской помощи при ранениях, эвакуации раненых. Наши бойцы имеют хорошую экипировку, готовы защищать Родину и сильны духом», — подчеркнул он.

Как отметил руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов, правительство продолжит оказывать всемерную поддержку всем участникам спецоперации и членам их семей. По указу главы республики сейчас разрабатываются новые виды поддержки военнослужащих и их семей.

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