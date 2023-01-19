За год в Якутии выросло число смертельных ДТП

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

За 2022 год в Якутии выросло число ДТП. В прошлом году зарегистрирована 731 автоавария, тогда как годом ранее их было 691, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по региона.

За этот период на дорогах республики погибли 82 человека и 970 получили травмы различной степени тяжести. В 2021 году в автоавариях умерло 70 человек, были травмированы 887 человек.

Около половины всех происшествий (370) зафиксированы в Якутске. На дорогах столицы республики погибли 16 человек и 452 получили травмы. В 2021 году в крупнейшем городе Якутии произошло 369 ДТП, в которых погибли 14 человек, ранены 453.

В основном аварии случаются в населенных пунктах, в 2022 году их 559 или 76,4% (в 2021г. - 521 или 75,4%). На трассах вне городов и сел произошло 172 ДТП, на федеральных дорогах — 120.

Число ДТП, виновниками которых оказались нетрезвые водители, – 108, в них погибли 25 человек и 147 получили травмы. Годом ранее году таких случаев было 119, в них 23 погибли, были ранены 174 человека.

В 2022 году водители чаще сбивали пешеходов. Всего было совершено 203 наезда, в результате которых погибли 13 человек и 201 получил травмы. В 2021 году ДТП, в которых пострадали пешеходы, было 174, в них погибло 15 человек, еще 168 были ранены.

Увеличилось число аварий с участием несовершеннолетних до 16 лет: 109 в 2022 году, что на 10 случаев больше, чем в 2021 году. При этом число травмированных выросло 118 (111), количество погибших одинаковое – 3.

Госавтоинспекция настоятельно просит всех жителей и гостей республики соблюдать Правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок в связи с сильными морозами.

Телефоны дежурной части Госавтоинспекции: 127, 8(4112)35-22-22, 8(4112)47-35-69.

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