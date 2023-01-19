В Минэкологии 65 лицам незаконно выдали разрешение на добычу копытных

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По материалам проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при выдаче Минэкологии разрешений на добычу охотничьих ресурсов, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В 2021 году по решению должностного лица ведомства 65 лиц получили разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Говорится, что их выдали для проведения отбора проб патологического материала от диких копытных животных и установления в них диагноза ящур. Однако оснований для проведения таких исследований не было.

Территория республики входит в зону, признанную благополучной по ящуру без вакцинации, осуществление ряда мероприятий по его поддержанию не предусмотрено, факты регистрации названного заболевания в регионе не установлены.

В итоге было незаконно добыто 15 диких копытных животных. Сумма причиненного животному миру ущерба составила более одного миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

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