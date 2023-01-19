В Якутии за сутки выявили 56 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 19 января 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает вице-премьер республики Ольга Балабкина в своем телеграм-канале.

Днем ранее зарегистрировали 54 заболевших ковидом, в Якутске — 30.

Из новых случаев в столице республики зафиксировали 27 заболевших коронавирусом. В Нерюнгринском и Хангаласском районах — по шесть случаев, в Мирнинском — четыре, в Мегино-Кангаласском, Среднеколымском — по три, в Алданском, Оймяконском, Чурапчинском — по два, в Нюрбинском — один.

За сутки лаборатории республики провели 1282 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 725 053 теста.

В больницы региона за сутки госпитализированы четыре человека с COVID-19, выздоровели 102.

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